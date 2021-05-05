Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян с 16 по 18 мая с официальным визитом будет в Москве.

Арменпресс сообщает об этом со ссылкой на ТАСС.

“Развиваются межпарламентские связи между Россией и Арменией. Делегация Совета Федерации России 24 апреля в Ереване приняла участие в мероприятиях, посвященных Геноциду армянского народа в годы Первой мировой войны. На 16-18 мая намечен официальный визит председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна в Москву”, - говорится в сообщении ТАСС.