Правительство Армении ведет политику комплексной охраны окружающей среды и природных ресурсов

Исполняющий обязанности министра окружающей среды Романос Петросян, заместитель министра Анна Мазманян приняли участие в онлайн-встрече программы “Твининг”. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве окружающей среды Армении.

Исполняющий обязанности министра Романос Петросян выступил со вступительной речью.

Приветствовав коллег на стартовом мероприятии программы “Твининг” “Расширенное сохранение биоразнообразия и устойчивое использование европейских стандартов в Армении”, исполняющий обязанности министра поблагодарил делегацию ЕС в Армении за постоянное содействие и эффективное сотрудничество.

“Придавая важность сотрудничеству, установленному в рамках инструмента ЕС “Твининг”, я уверен, что эта программа существенно поможет привести сферу управления окружающей средой в соответствие с передовыми европейскими стандартами”, - отметил и. о. министра Романос Петросян.

Правительство Республики Армения ведет политику, направленную на комплексную защиту окружающей среды и природных ресурсов, включая укрепление особо охраняемых территорий, защиту биоразнообразия и обеспечение биобезопасности. Поскольку проблемы в области управления окружающей средой имеют различный транснациональный характер, их решение требует расширения международного сотрудничества и совместных усилий на глобальном уровне.

В этом контексте исполняющий обязанности министра высоко оценил прогресс Чешской Республики и Финляндии в вопросах управлении окружающей средой, в частности, эффективного управления биоразнообразием.

“Я уверен, что, объединив опыт, ресурсы и знания этого консорциума, можно будет обеспечить эффективную реализацию программы “Твининг” с целью повышения эффективности деятельности, изложенной в Дорожной карте Всеобъемлющего расширенного соглашения о партнерстве между Арменией и ЕС. Это сотрудничество является и хорошей возможностью поделиться достижениями и ценностями Европейского Союза в этой области в контексте принципов устойчивого развития”, - заключил исполняющий обязанности министра.