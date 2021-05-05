Bloomberg: США призвали страны G7 к общему механизму определения политики в отношении КНР

США добиваются выработки совместного со странами Группы семи (G7) консультационного механизма по политике в отношении Китая. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа американских дипломатов.

По их данным, США рассчитывают создать "консультационный механизм, в котором участвовали бы члены G7, а также другие страны". Соответствующее предложение американской стороны, по сведениям источников агентства, находилось на рассмотрении глав внешнеполитических ведомств Группы семи на пленарном заседании в Лондоне. Как отмечают источники Bloomberg, эта инициатива американской администрации направлена на то, чтобы выработать "скоординированный ответ" на проводимую Китаем политику с целью укрепить совместное с другими странами противодействие Пекину.

Министры иностранных дел стран G7 собрались во вторник в британской столице на первое за два года пленарное заседание в очном формате.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".