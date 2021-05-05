Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает культурный геноцид, проводимый Азербайджаном

Первопрестольный Святой Эчмиадзин с болью констатирует, что во время второй Арцахской войны и в послевоенный период не прекращались варварские действия Азербайджана в отношении армянского духовного и культурного наследия. В этой связи Первопрестольный Святой Эчмиадзин распространил заявление, осудив проводимый властями Азербайджана культурный геноцид, что является неопровержимым проявлением арменофобии, нетерпимости и вражды.

“Сегодня, в условиях относительного мира, армянские святыни с целью уничтожения следов и свидетельств армянской идентичности на нашей исторической земле Арцаха продолжают подвергаться нападениям. На территориях, находящихся под контролем Азербайджана, уже разрушены святилища, осквернены монастыри и церкви, удалены надписи, подтверждающие их историческую принадлежность, осквернены хачкары и могилы предков. Путем искажения и фальсификации истории в этих местах предпринимаются попытки присвоить 150 армянских святилищ, чтобы представить их миру как духовное наследие удинов. Недавно стал известен и факт уничтожения духовных символов храма Святого Спасителя Казанчецоц в Шуши, также и сноса его купола.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает проводимый властями Азербайджана культурный геноцид, что является неопровержимым проявлением арменофобии, нетерпимости и вражды.

Вопреки звучащим заявлениям и оправданиям, эта политика не может каким-либо образом способствовать установлению стабильности и длительного мира в регионе.

Армянская Апостольская Церковь продолжит поднимать эти проблемы перед международным сообществом и соответствующими структурами, чтобы пресечь эти явления, попирающие права армянского народа”, - Арменпресс передает заявление Первопрестола.