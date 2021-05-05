Глава МИД Палестины заявил, что привез Путину письмо от Аббаса

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, что привез письмо палестинского руководства президенту России Владимиру Путину, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Открывая переговоры с Лавровым, аль-Малики сообщил, что "привёз письмо от президента Палестины Махмуда Аббаса, направленное президенту России Владимиру Путину".

По его словам, Аббас благодарит Путина за помощь в вакцинации, затрагивает темы взаимных интересов в ближневосточном регионе и, в частности, ситуацию в Палестине и обстановку в Израиле.

"Раньше проводились ежегодные встречи между нашими президентами, но из-за эпидемии коронавируса, к сожалению, сейчас это невозможно. Поэтому альтернативой являются такие встречи", - добавил палестинский дипломат. Он считает необходимым "сохранять такую традицию".