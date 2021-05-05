Международное признание Республики Арцах было и остается в повестке дня: Араик Арутюнян

4 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Атеркский подрайон Мартакертского района и общину Акнаберд Шаумянского района. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства встретился с местным населением и руководством регионов, обсудил существующие в общинах проблемы, пути их решения и ряд программ, направленных на развитие региона.

Президент отметил, что в Гетаване, Зардахаче, Хатерке, Заглике, Чапаре и Акнаберде будут продолжены строительные работы новых домов для семей, перемещенных вследствие войны, ремонтные работы старого жилья, создание и восстановление необходимой инфраструктуры. В этом контексте президент подчеркнул необходимость обеспечения высокого качества выполняемых работ, дав конкретные поручения по их правильному выполнению. Упоминались программы, направленные на развитие в регионах сельского хозяйства, говорилось о необходимости придать им новый импульс.

Коснувшись безопасной среды, глава государства еще раз подчеркнул, что Республика Арцах пытается решить проблемы этой сферы путем объединения усилий Армии обороны, Республики Армения и миротворческого контингента Российской Федерации и выступает за мирное урегулирование всех проблем.

“Международное признание Республики Арцах было и остается на повестке дня”, - отметил президент Арутюнян.