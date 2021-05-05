В Армении - второе за один день землетрясение: сила подземных толчков в эпицентре достигала 3-4 баллов

5 мая, в 13:16 по местному времени (в 09:16 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения в 8 км к северо-западу от села Елпин Вайоцдзорской области зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 39.83 северной широты и восточной долготы, с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 2.6.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Араратской области Зангакатун и Ланджар силой в 3 балла.

5 мая в 09:56 по местному времени у села Елпин произошло еще одно землетрясение. Сила подземного толчка в эпицентре составляла 3 балла.