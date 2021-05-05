Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось договориться с депутатами других партий и сформировать коалиционное правительство в стране, он вернул мандат президенту Реувену Ривлину, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Незадолго до полуночи Нетаньяху проинформировал президента, что не смог сформировать правительство и возвращает мандат (на формирование кабинета министров - ИФ) главе государства", - отмети представитель Ривлина.

Такое развитие событий в охваченном политическим кризисом Израиле было ожидаемо. Большинство наблюдателей предрекало, что Нетаньяху не сможет сформировать правящую коалицию. Теперь Ривлин в среду утром должен огласить, что будет дальше: либо он вернет мандат Кнессету, что будет означать его роспуск и новые парламентские выборы, либо выберет нового кандидата, который получит 28 дней на формирование коалиционного правительства. Издание newsru.co.il отмечает, что в политических кругах Израиля полагают, что следующим политиком, который может получить возможность попытаться сформировать правительство, может стать Яир Лапид, возглавляющий партию "Еш Атид". Ранее Лапид был ближайшим соратником Бени Ганца в оппозиционной левой партии "Кахоль-Лаван".

Как писал портал, в партии Нетаньяху попытаются не допустить такого поворота событий и порекомендовать президенту передать мандат выходцу из "Ликуда", правому политику Нафтали Беннету, который перед выборами основал партию "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"). Беннет еще до выборов не исключал, что его партия может составить коалицию с "Ликудом". В то же время Нетаньяху в ночь на среду обвинил как раз Беннета в нежелании вступать с ним в коалицию.