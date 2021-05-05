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Никол Пашинян после прививки не почувствовал ухудшения самочувствия

Никол Пашинян после прививки не почувствовал ухудшения самочувствия

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян после вакцинации не почувствовал никакого ухудшения самочувствия. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр сказал в своем выступлении на совещании, проведенном в Министерстве здравоохранения.

“Я очень рад сообщить, что наши должностные правительственные чиновники подают пример вакцинации. Я сам прошел вакцинацию, могу сказать, что после вакцинации в моем самочувствии не произошло никаких изменений. После этого я несколько часов провел в Национальном собрании, перед камерами”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Он добавил, что интересовался самочувствием своих коллег, прошедших вакцинацию, не у кого  из них не было проблем с работоспособностью.


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