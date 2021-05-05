Граждане Армении в телефонах могут иметь информацию, подтверждающую вакцинацию от COVID-19

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян констатирует, что есть первые признаки, что мир находится на этапе преодоления пандемии COVID-19. Как сообщает Арменпресс, об этом и. о. премьер-министра заявил во время совещания, проведенного в Министерстве здравоохранения. “Эти признаки, конечно, в первую очередь связаны с объемами производства вакцины. Фактически, в Армении, по крайней мере, на прошлой неделе, мы можем с радостью признать, что наблюдалось определенное понижение ежедневных показателей заболеваемости”, - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра поблагодарил всех медицинских работников, работников системы здравоохранения, выразив мнение, что Армения с первых же дней выдержала эпидемию с честью. “Но сегодня шаг за шагом мы должны менять содержание наших задач, нашей целью должно быть широкомасштабное проведение вакцинации. Хочу подчеркнуть, что, прежде всего, есть составляющая здравоохранения, также хочу выделить экономическую и цивилизационную составляющую. Можем признать, что в сфере туризма есть небольшая активность. Подчеркну: есть все основания полагать, что прививка от COVID-19 в ближайшем будущем станет обязательным условием путешествия. В Армении мы уже подготовили электронную платформу для так называемых зеленых паспортов, чтобы на телефонах наших граждан была информация, подтверждающая их вакцинацию, что позволит им путешествовать даже при наличии ограничений”, - сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что, с другой стороны, очень важно обеспечить и нормальный, растущий поток людей, приезжающих в Армению. “Мне кажется, что сейчас все страны мира оцениваются по тому, какой процент населения был вакцинирован. Страны с высоким уровнем вакцинации считаются для туризма желанным местом ”, - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра заявил, что, как и в случае с другими вакцинами, существует много спекуляций и дискуссий и по поводу вакцин от COVID-19.

Он выразил мнение, что необходимо приложить все усилия для широкого проведения в Армении вакцинации.

Пашинян сообщил, что в настоящее время количество граждан, вакцинированных от COVID-19, составляет немногим более 5 000 человек. Я хочу, чтобы мы признали, что это вовсе не достаточный показатель, мы должны, по крайней мере, удвоить наш ежедневный темп, мы должны делать это очень быстро”, - сказал Никол Пашинян.