Трамп запустил собственную онлайн-платформу

Бывший президент США Дональд Трамп запустил во вторник собственную онлайн-платформу "From the Desk of Donald J. Trump" ("С рабочего стола Дональда Трампа") для общения со своими сторонниками. Как передает Арменпресс, об этом cообщает телеканал Fox News.

Платформа позволит Трампу публиковать посты, изображения и видео, но она не имеет функции, позволяющей пользователям оставлять комментарии к постам экс-президента.

"Это просто односторонняя связь",-сказал один из источников в интервью Fox News.

Сайт по адресу https://www.donaldjtrump.com/ desk вышел с фотографией Дональда Трампа. Портал строится на платформе Campaign Nucleus, которая помогает политикам общаться со своей аудиторией без посредников.

Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, в которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.

Анонс создания платформы появился еще в марте. На такое решение бывший глава Белого дома пошел после того, как в начале 2021 года его аккаунты заблокировали в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat после беспорядков в Капитолии.