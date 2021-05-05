Трамп запустил собственную онлайн-платформу
Бывший президент США Дональд Трамп запустил во вторник собственную онлайн-платформу "From the Desk of Donald J. Trump" ("С рабочего стола Дональда Трампа") для общения со своими сторонниками. Как передает Арменпресс, об этом cообщает
Платформа позволит Трампу публиковать посты, изображения и видео, но она не имеет функции, позволяющей пользователям оставлять комментарии к постам экс-президента.
"Это просто односторонняя связь",-сказал один из источников в интервью Fox News.
Сайт по адресу https://www.donaldjtrump.com/
Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, в которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.
Анонс создания платформы появился еще в марте. На такое решение бывший глава Белого дома пошел после того, как в начале 2021 года его аккаунты заблокировали в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat после беспорядков в Капитолии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен