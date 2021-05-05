Карен Гилоян будет присутствовать на мировом рейтинговом турнире Олимпийских игр в Софии

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян отбыл в столицу Болгарии Софию на мировой рейтинговый турнир Олимпийских игр. Об этом Арменпресс сообщили в министерстве НОКС.

В турнире, который стартует 6-го мая, из сборной Армении по вольной борьбе участие примут Арман Андреасян (74 кг) и Ованнес Мхитарян (86 кг), из греко-римских борцов - Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Артур Шагинян (87 кг) и Давид Овасапян (130 кг).

Это для борцов последний шанс завоевать путевки на Олимпийские игры в Токио. В борьбу вступят 474 борца из 84 стран, путевки завоюют финалисты каждой весовой категории.

Сейчас борцы Армении имеют 4 путевки на Олимпийские игры. В Токио за медали будут бороться борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, по вольной борьбе - Арсен Арутюнян и Вазген Теванян.