Reuters: нефтяные месторождения на севере Ирака подверглись атаке
Неизвестные вооруженные лица совершили атаку на нефтяные месторождения, расположенные на севере Ирака. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, с таким утверждением выступило в среду агентство Reuters.
По его данным, нападение не отразилось на процессе нефтедобычи. Детали инцидента уточняются.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:30, 03.05.2021
“Новая книга” - 12 / 21: В мире книжных новинок...
09:29, 26.04.2021
“Новая книга” -11/21: Книжные новинки
- 14:49 Bloomberg: США призвали страны G7 к общему механизму определения политики в отношении КНР
- 14:45 Первопрестольный Святой Эчмиадзин осуждает культурный геноцид, проводимый Азербайджаном
- 14:35 Глава МИД Палестины заявил, что привез Путину письмо от Аббаса
- 14:28 Международное признание Республики Арцах было и остается в повестке дня: Араик Арутюнян
- 14:25 На Северном проспекте Еревана размещен мобильный пункт вакцинации от COVID-19
- 14:22 В Армении - второе за один день землетрясение: сила подземных толчков в эпицентре достигала 3-4 баллов
- 14:12 Нетаньяху не удалось сформировать коалиционное правительство
- 14:09 Никол Пашинян после прививки не почувствовал ухудшения самочувствия
- 13:41 Граждане Армении в телефонах могут иметь информацию, подтверждающую вакцинацию от COVID-19
- 13:24 Трамп запустил собственную онлайн-платформу
- 13:03 В Иране успешно испытали на людях вакцину от коронавируса собственной разработки
- 12:27 Карен Гилоян будет присутствовать на мировом рейтинговом турнире Олимпийских игр в Софии
- 12:25 "Вектор" проверит возможность трехкратного введения "ЭвиВакКороны"
- 12:19 Reuters: нефтяные месторождения на севере Ирака подверглись атаке
- 11:57 Число жертв наводнений в Афганистане увеличилось до 34
- 11:37 В Арцахе подтверждено 7 новых случаев COVID-19
- 11:36 Число умерших от COVID-19 в мире за неделю превысило 93 тыс.
- 11:23 Представители Омбудсмена посетили возвращенных военнопленных
- 11:20 Сирия сбила несколько ракет, направленных Израилем в сторону Латакии
- 11:14 Временно будет прекращена подача газа по ряду адресов квартала “Дурян” района Аван
- 11:11 На территории Армении зарегистрировано землетрясение
- 11:01 В Армении подтверждено 493 новых случая COVID-19, вылечились 452 заболевших
- 10:53 Сергей Лавров в Ереване встретится с Николом Пашиняном
- 10:44 UDAY в интернет-магазине UCOM: красивые номера премиум и гаджеты со скидкой в 60%
- 10:38 Главы МИД G7 в ходе встречи дольше всего обсуждали РФ и Китай
19:27, 30.04.2021
Просмотрели 1393 раз Глава МИД Литвы сказал в Баку о признании Геноцида армян
19:12, 29.04.2021
Просмотрели 1193 раз Инцидент на армяно-азербайджанской границе
15:13, 01.05.2021
Просмотрели 1046 раз Мэр Феррары резко отреагировал на попытку посла Турции вмешаться в мероприятие к годовщине Геноцида
17:22, 01.05.2021
Просмотрели 884 раз Армения не давала согласия на участие представителя Азербайджана в заседании МПС ЕАЭС. Григорян
13:59, 01.05.2021
Просмотрели 760 раз Сенаторы США представили законопроект о санкциях против Турции