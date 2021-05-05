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Reuters: нефтяные месторождения на севере Ирака подверглись атаке

Reuters: нефтяные месторождения на севере Ирака подверглись атаке

Неизвестные вооруженные лица совершили атаку на нефтяные месторождения, расположенные на севере Ирака. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, с таким утверждением выступило в среду агентство Reuters.

По его данным, нападение не отразилось на процессе нефтедобычи. Детали инцидента уточняются.

 


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