Reuters: нефтяные месторождения на севере Ирака подверглись атаке

Неизвестные вооруженные лица совершили атаку на нефтяные месторождения, расположенные на севере Ирака. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, с таким утверждением выступило в среду агентство Reuters.

По его данным, нападение не отразилось на процессе нефтедобычи. Детали инцидента уточняются.