Число жертв наводнений в Афганистане увеличилось до 34

Не менее 34 человек погибли в результате вызванных проливными дождями наводнений в ряде провинций Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом в среду со ссылкой на власти сообщил телеканал 1TV.

По его данным, несчастные случаи были зафиксированы в провинциях Герат, Бадахшан, Гор, Баглан, Дайкунди и Бамиан. Как указали местные власти, в ходе разгула стихии четыре человека получили травмы, еще 14 пропали без вести. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Во вторник телеканал TOLOnews информировал о 14 погибших в провинции Герат. Среди жертв в районе Адраскан было четверо детей. Нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям, десятки голов крупного рогатого скота погибли.