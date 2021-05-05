Сирия сбила несколько ракет, направленных Израилем в сторону Латакии

Средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет, атаковавших Латакию, сообщила сирийская армия в среду.

"Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессоров и сбили некоторые из них", - говорится в заявлении, которое цитируют местные СМИ.

Уточняется, что воздушные удары были нанесены вскоре после 2 часов ночи по нескольким районам вдоль юго-западного побережья Латакии. По данным СМИ, один мирный житель был убит и шестеро ранены в результате одного из ударов.

Ранее сирийское государственное информационное агентство САНА сообщило, что сирийские средства ПВО активизировались над Латакией и Тартусом в ответ на предполагаемые израильские авиаудары во вторник вечером. Серия взрывов была слышна недалеко от сирийского города Латакия на побережье Средиземного моря. По данным СМИ, удары были направлены на гражданский склад пластиковых изделий. Первоначальные сообщения и видеозапись с места происшествия указывали на то, что в этом районе вспыхнул крупный пожар, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, сирийские СМИ сообщили, что средства ПВО сработали в аль-Хаффа провинции Латакия и Мисьяфе провинции Хама.