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Временно будет прекращена подача газа по ряду адресов квартала “Дурян” района Аван

Временно будет прекращена подача газа по ряду адресов квартала “Дурян” района Аван

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения подготовительных зимних работ 6 мая с 10: 00 до 17: 00 часов будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирных домов 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 44, 45, 46, 47 и прилегающих общественных объектов различного назначения квартала “Дурян” района Аван.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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