Временно будет прекращена подача газа по ряду адресов квартала “Дурян” района Аван

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения подготовительных зимних работ 6 мая с 10: 00 до 17: 00 часов будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирных домов 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 44, 45, 46, 47 и прилегающих общественных объектов различного назначения квартала “Дурян” района Аван.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.