На территории Армении зарегистрировано землетрясение

5-го мая, в 09:56 по местному времени (в 05:56 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения в 14 км к северо-западу от села Елпин Вайоцдзорской области зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 39.89 северной широты и 44.98⁰ восточной долготы с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 2,3.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в эпицентре сила подземных толчков составила 3 балла.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в селах Араратской области Зангакатун, Тигранашен и Паруйр Севак.