В Армении подтверждено 493 новых случая COVID-19, вылечились 452 заболевших

По состоянию на 11:00 5 мая в Армении подтверждено 493 новых случая COVID-19, 452 заболевших вылечились, есть 13 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 954 теста. Всего проведено 1 000 909 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 217 900 случаев COVID-19, 201 559 из которых вылечились, есть 4 178 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 134 пациентов.

Зафиксировано 1 029 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.