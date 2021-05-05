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Сергей Лавров в Ереване встретится с Николом Пашиняном

Сергей Лавров в Ереване встретится с Николом Пашиняном

В рамках рабочего визита в Армению министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Николаем Пашиняном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Департамент СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

“Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 мая с рабочим визитом посетит Армению. Встреча министров иностранных дел Армении и России состоится в МИД  6 мая. В рамках рабочего визита запланирована встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николаем Пашиняном”, - говорится в сообщении МИД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 29 апреля сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 5-6 мая с рабочим визитом посетит Ереван, 9-10 мая - Баку.
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