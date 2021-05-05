Лавров отправится в Ереван, где обсудит выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибудет в Ереван, где на 6 мая запланированы встречи с руководством Армении. Затем, 10-11 мая, глава российского МИД также посетит с рабочим визитом Баку.

Как передает ТАСС, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в ходе контактов предполагается "обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене". Но приоритетной темой переговоров станет выполнение имеющихся договоренностей по Нагорному Карабаху. "Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху", - отметила Захарова.