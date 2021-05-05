Законопроект об амнистии в отношении уклонившихся от воинской службы принят в первом чтении

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, которым предлагается объявить амнистию в отношении граждан мужского пола, уклонившихся от воинской службы и подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327.

Как передает Арменпресс, законопроект об объявлении амнистии в отношении лиц, уклонившихся от призыва на срочную военную или альтернативную службу, от учебных сборов или мобилизационного призыва принят на заседании Парламента 5 мая.

Проектом предлагается объявить амнистию в отношении лиц, достигших 27 лет, лиц резервного офицерского состава, достигших 35 лет, уклонившихся от призыва на военную или на альтернативную службу, учебных сборов или призыва в армию до 26 сентября 2020 года включительно, подозреваемых, обвиняемых или осужденных в совершении преступления, предусмотренного только частью первой статьи 327 Уголовного кодекса Республики Армения.

Проектом предлагается объявить амнистию и освободить от наказания следующих лиц:

которые были осуждены на лишение свободы; в отношении которых наказание не применялось условно, или отбывание наказания было отложено; приговоренных к наказанию, не связанному с лишением свободы

В проекте также имеются условия, при наличии которых амнистия не будет применена.

Проект закона на заседании постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности получил положительное заключение.