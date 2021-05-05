3 группы инвалидности заменены 4 степенями ограничения функциональности

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло пакет проектов законов о правах лиц с ограниченными возможностями, после вступления которого в силу, здания и строения общественного и производственного назначения должны быть перестроены для обеспечения всех норм, предусмотренных для доступности лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщает Арменпресс, пакет законопроектов, представленных правительством и депутатами фракции “Мой шаг”, был принят на заседании Парламента 5 мая.

Планируется переход от системы медико-социальной экспертизы к системе оценки функциональности личности. В результате оценки функциональности лица, оно признается лицом с инвалидностью или не признается, определяется степень ограничения его функциональности -легкая, средняя, тяжелая и глубокая, вместо первой, второй, третьей групп инвалидности по нынешнему определению.

Пакетом проектов лицом с инвалидностью будет считаться лицо, которое в результате воздействия длительных физических, психических, умственных и (или) чувственных проблем и экологических барьеров может иметь ограничение полноценного и эффективного участия в общественной жизни на равных с другими основаниях.

Построенные здания и строения общественного, производственного назначения в течение 3 лет после вступления настоящего закона в силу должны быть перестроены для обеспечения всех норм, предусмотренных для доступности лиц с ограниченными возможностями.