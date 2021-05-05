Миротворцы передали медицинским центрам в отдаленных районах Арцаха более 50 комплектов медицинского назначения

ЕРЕВАН, 5 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Вчера офицеры Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Арцахе передали очередную партию гуманитарной помощи.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

«Российские миротворцы передали акушерским пунктам поселков Шош-Параватум комплекты медицинского оборудования для оказания первой помощи. За последние две недели врачам Арцаха передано около 50 комплектов медицинского оборудования. 33 комплекта переданы в Мартакертскую районную больницу для дальнейшего распределения», - говорится в сообщении Минобороны.

Миротворцы перевезли медицинское оборудование в Хндзристан, Астхашен, Патара, Дахрав, Айгестан, Дашушен, Аскеран, а также в другие населенные пункты Мартунинского района.