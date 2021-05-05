Гюмрийская поликлиника № 2 получила новое устройство рентген обследования

Министерство здравоохранения Армении при посредничестве губернатора Ширака Ованнеса Арутюняна ЗАО “Поликлиника № 2 имени Н. Меликяна” предоставило новое устройство для мобильного цифрового рентген обследования.

Как передает Арменпресс, устройство уже установлено и действует.

“Система здравоохранения постоянно нуждается в модернизации, в этом вопросе, мы, конечно, за прошедшие десятилетия довольно отстали, и сейчас делается все возможное для новых поступлений, поскольку необходимость в новом оборудовании действительно ощущается. Этот новый рентген-аппарат существенно улучшит работу первичного звена охраны здоровья, будет проводиться высококачественная диагностика. За быстрое реагирование хочу выразить благодарность Министерству здравоохранения, уверен, что эти работы будут носить продолжительный характер”, - в беседе с журналистами отметил Ованнес Арутюнян.

Губернатор отметил как важность повышения технической оснащенности медучреждений, так и улучшения условий зданий, заверив, что все будет делаться для поэтапного решения проблем.

Прежний рентген-аппарат поликлиники № 2 был 1965 года производства, он был изношен и морально и физически, доставлял диагностические проблемы.