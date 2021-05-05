В Национальном собрании продолжается очередное заседание. Как передает Арменпресс, в повестке заседания - 33 вопроса.

В начале заседания парламентарии поставят на голосование законопроекты и пакеты законопроектов, обсуждавшиеся в предыдущий день в первом и втором чтениях, затем на закрытом заседании обсудят доклад следственной комиссии по расследованию обстоятельств военных действий апреля 2016 года.

В повестке заседания НС также сообщение “О деятельности прокуратуры Республики Армения в 2020 году”, годовое сообщение “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в течение 2020 года” и годовой доклад “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения как национального механизма предотвращения на 2020 год”, а также вопрос избрания члена Аудиторской палаты.

5 мая в Парламенте правительство будет отвечать на вопросы депутатов.