“Манчестер Сити” вышел в финал Лиги чемпионов

Первым участником финала Лиги чемпионов стал английский “Манчестер Сити”.

Как передает Арменпресс, в ответном полуфинальном матче “Манчестер Сити” дома принял многократного чемпиона Франции ПСЖ. На 11-й минуте матча “горожанам” удалось открыть счет. Отличился Рияд Марез. В первом тайме статистическое преимущество было за ПСЖ.

Во втором тайме команда Гвардиолы действовала безупречно, на 63-й минуте, грамотно использовав возможность, данную в контратаке, тот же Марез стал автором второго гола. На 68-й минуте матча ПСЖ остался с 10 футболистами, за грубую игру красную карточку получил Анхель Ди Мария. “Манчестер Сити” победил ПСЖ со счетом 2:0 (счет двух матчей - 4:1) и вышел в финал Лиги чемпионов.

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся “Челси” и “Реал”. Первая встреча этих команд завершилась ничьей - 1:1. Ответный матч состоится 5-го мая, он начнется в 23:00 по ереванскому времени.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая.