Газета “Айастани Анрапетутюн”: Геноцид армян первой признала Турция

“Министр обороны Турции Хулуси Акар регулярно делает заявления, отрицающие Геноцид армян. Он с добросовестностью военного в точности повторяет текст, представляющий позицию отрицания официальной Анкары. Акар пытается отредактировать решения своей страны по Геноциду армян, поскольку это общеизвестный факт, что Турция первой признала Геноцид армян ... Пока глава турецких вооруженных сил угрожает Соединенным Штатам, группа американских демократов сенаторов внесла законопроект, который призывает Соединенные Штаты ввести санкции против правительства Турции, если Анкара не предпримет шагов для разрешения все ухудшающейся ситуации с правами человека”.

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