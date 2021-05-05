Газета “Айастани Анрапетутюн”: Экономические программы, реализуемые во благо страны

“В преддверии предстоящих выборов коснемся кое-чего важного. Если в предвыборных программах нет реальной экономической программы и реальной возможности реализовать эту программу, то другие шаги, будь то - культурные, образовательные, безопасные и оборонные, предприниматься не будут. На этих выборах очень важно будет обратить внимание на одно обстоятельство. Есть ли у сил экономический и промышленный план как поставить Армению на ноги, или они всего лишь говорят о торговле, приносящей быстрый доход, или о якобы необходимых армяно-турецких отношениях, тем самым подвергая опасности как наш сельскохозяйственный сектор, так и отечественных производителей и систему безопасности страны. Другими словами, нужна одна ниша - для этих сил у капитала есть родина или ее нет? И чтобы вдруг не выдвигался абсурдный тезис, что экономика не имеет ничего общего с проблемой безопасности, и не нужно снова и снова озвучивать противоречие о том, что нет чистой экономики, приведем пример. Пример нашей соседней страны, Грузии, когда чисто энергетическая и экологическая проблема превратилась в серьезную геополитическую проблему”

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