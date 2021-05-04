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Bentley Елизаветы II продан за 180 тысяч фунтов

Bentley Елизаветы II продан за 180 тысяч фунтов

Автомобиль Bentley Mulsanne, принадлежащий королеве Великобритании Елизавете II, продан в Англии за 179,9 тысячи фунтов.

Как  передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил представитель автосалона Bramley в Гилфорде под Лондоном.

«Могу подтвердить, что Bentley Mulsanne был продан коллекционеру из-за границы по заявленной цене. Она составила 179 850 фунтов стерлингов», - сказал сотрудник агентства.

Темно-зеленая машина, с объемом 6,7 литра, была выпущена специально для королевы. По данным сайта автосалона, машина использовалась два года, а ее пробег составил 9 978 км.

 


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