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Президент РА обсудил возможность программ в Сюнике с исполнительным директором фонда «Айастан»

Президент РА обсудил возможность программ в Сюнике с исполнительным директором фонда «Айастан»

4 мая президент Республики Армения, председатель Попечительского совета Всеармянского фонда «Айастан» Армен Саркисян принял исполнительного директора фонда АйкакаАршамяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, исполнительный директор фонда представил президенту Саркисяну ныне реализуемые  программы, а также предстоящие работы.

Президент Армен Саркисян рассказал о своем недавнем рабочем визите в Сюникскую область и о проблемах, поднятых жителями  области. В частности, президентотметил важность реализации программ, направленных на обеспечение жизненных, социально-экономических потребностей приграничных населенных пунктов региона и  возможное участие в них фонда.


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