Лукашенко лишил звания 80 бывших военнослужащих и силовиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о лишении 80 бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов воинских и специальных званий за «клеветнические» действия.

Как сообщает Арменпресс, ссылаясь на информацию агентства БелТА.

В информации подчеркивается, что военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, в том числе резервисты и пенсионеры, могут быть лишены воинских званий по решению президента страны.

«В период обострения общественно-политической ситуации в стране, с целью ее дестабилизации, отдельные военнослужащие и работники разжигали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в Интернете экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, правоохранительных органов, обвинения, оскорбления, угрозы в их адрес», - говорится в сообщении.