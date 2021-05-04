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МИД Арцаха приветствует письмо 121 депутата Европарламента

МИД Арцаха приветствует письмо 121 депутата Европарламента

МИД Республики Арцах приветствовал письмо 121 депутата Европарламента на имя президента Европейской комиссии и президента Европейского совета  о необходимости немедленного освобождения армянских военнопленных.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства иностранных дел Республики Арцах.  

«Приветствуем  письмо за подписью 121 члена Европейского парламента, направленное президенту Европейской Комиссии и президенту Европейского Совета о необходимости немедленного освобождения армянских военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном», - отмечает МИД Арцаха, считая важной и высоко оценивая позицию членов Европарламента, которые заявили о нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права и выступили в поддержку законного требования Арцаха.

Согласно источнику, эта позиция, засуживает высокой оценки. Она является ярким примером гуманизма, морально-этических ценностей и уважения норм и принципов международного права. 

 


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