МИД Арцаха приветствует письмо 121 депутата Европарламента

МИД Республики Арцах приветствовал письмо 121 депутата Европарламента на имя президента Европейской комиссии и президента Европейского совета о необходимости немедленного освобождения армянских военнопленных.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства иностранных дел Республики Арцах.

«Приветствуем письмо за подписью 121 члена Европейского парламента, направленное президенту Европейской Комиссии и президенту Европейского Совета о необходимости немедленного освобождения армянских военнопленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном», - отмечает МИД Арцаха, считая важной и высоко оценивая позицию членов Европарламента, которые заявили о нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права и выступили в поддержку законного требования Арцаха.

Согласно источнику, эта позиция, засуживает высокой оценки. Она является ярким примером гуманизма, морально-этических ценностей и уважения норм и принципов международного права.