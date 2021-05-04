Сирийские террористы-наемники приговорены к пожизненному заключению

В капанской резиденции Сюникского областного суда первой инстанции судья Наполеон Оганян огласил приговор по уголовному делу в отношении граждан Сирии Мухраба Мухаммада аль-Шхери и Юсефа Алабеда аль-Хаджи.

Об этом Арменпресс сообщила начальник отдела по связям с общественностью Прокуратуры Аревик Хачатрян.

Граждане Сирии были осуждены за вовлеченность в качестве наемников-террористов в боевых действиях, развязанных Азербайджаном против Арцаха.

Согласно обвинительному заключению, Мухраб Мухаммад аль-Шхерини Юсеф Алабет аль-Хаджи, не будучи гражданами Азербайджанской Республики, не проживая постоянно на ее территории, не будучи членами Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а являясь гражданами Сирийской Арабской Республики, не будучинаправленными Сирийской Арабской Республикой или каким-либо другим государством для выполнения служебных обязанностей в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, в составе организованной группы участвовали в развязанной военно-политическим руководством Азербайджана 27 сентября 2020 года, и их действия были направлены на уничтожение мирных жителей или нанесение тяжких телесных повреждений не принимающим прямого участия в войне гражданским лицам на территории Республики Армения.Их действия по своей сути были террором против мирного населения, направленным на дестабилизацию внутреннего положения Республики Арцах и Республики Армения.

Мухрабу Мухаммаду аль-Шхерии Юсефу Алабету аль-Хаджи предъявлено обвинение по пункту 1части 3статьи 217, по ст. 389, пункту 1части 1ст. 34-390, п. 1 части 3ст. 34-390, части 3ст. 395Уголовного кодекса РА.

В обвинительном заключении обосновано участие в различных военных преступлениях ряда наемников, в том числе, членов международныхгруппировок «Султан Сулейман Шах», «Сукур», «Хамза», «Султан Мурад» и др., а также еще более 30 наемников. Более 30 наемников, чьи личности выяснены, объявлены разыскиваются.

Правоохранители также установили личность лидера одной из этих международных террористических группировок, обосновали факт совершения им преступлений против мира и безопасности человечества. Установленаличность лидера группировки «Султан Сулейман Шах» Мухаммада аль-Хасима, гражданина Сирийской Арабской Республики,. Орган прокуратуры привлек их в качестве обвиняемых, и в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу. Ведется работа по их поиску и привлечению к ответственности.