Никол Пашинян сотрудничество ИТ сфер Армении и Казахстана считает интересным

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Поздравив дипломата с началом миссии, Никол Пашинян отметил, что обе страны тесно сотрудничают и в двустороннем, и в многостороннем форматах, однако, объемы товарооборота не соответствуют имеющемуся потенциалу. “Большое внимание следует уделять углублению экономического партнерства, поскольку это один из важнейших показателей развития сотрудничества”, - сказал и. о. премьер-министра.

Посол передал Никола Пашиняну теплые приветствия и пожелания от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, первого президента Нурсултана Назарбая и премьер-министра Аскара Мамина и отметил, что он готов приложить все усилия для развития политического, экономического и культурного партнерства. Болат Иманбаев согласился с Николом Пашиняном, что имеющийся потенциал в экономической сфере реализуется не полностью, он активно будет работать и по другим экономическим взаимовыгодным направлениям. Посол высоко оценил роль армянской общины в различных сферах общественной жизни своей страны, отметив, что на недавних парламентских выборах в Парламент Казахстана был избран депутат-армянин.

Собеседники обменялись мнениями по повестке армяно-казахстанских отношений, и что нужно сделать для ее обогащения.

В контексте активизации торгово-экономических связей, привлечения инвестиций значимой была названа работа Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, следующее заседание которой намечено на этот год. Отметив, что он впечатлен цифровым форумом, прошедшим в Алматы в 2021 году, Никол Пашинян сотрудничество между ИТ-сообществами двух стран посчитал интересным. Посол Иманбаев отметил, что в Казахстане постоянно проводятся структурные и стратегические реформы, в этом контексте они с Арменией обмениваются опытом, принимая во внимание успехи реформ в налоговом администрировании, здравоохранении, образовании и других сферах.

Исполняющий обязанности премьер-министра коснулся ситуации, создавшейся в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и гуманитарных вопросов, отметив, что Азербайджан продолжает не выполнять пункт 8 заявления от 9 ноября 2020 года, и подрывает стабильность в регионе. Никол Пашинян обратил внимание и на политику Азербайджана по уничтожению армянских культовых сооружений и памятников на территориях Нагорного Карабах подконтрольных Азербайджану, подчеркнув, что международное прогрессивное сообщество должно приложить все усилия для предотвращения этих актов вандализма.

Исполняющий обязанности премьер-министра попросил передать свои теплые приветствия президенту Казахстана, первому президенту Казахстана и премьер-министру Казахстана и пожелал новоназначенному послу плодотворной работы.