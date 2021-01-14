Анонс мероприятий на 5 мая
17:58, Май 04, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:30, 03.05.2021
“Новая книга” - 12 / 21: В мире книжных новинок...
09:29, 26.04.2021
“Новая книга” -11/21: Книжные новинки
- 20:47 На родину вернулись трое военнопленных
- 20:19 Bentley Елизаветы II продан за 180 тысяч фунтов
- 19:56 Президент РА обсудил возможность программ в Сюнике с исполнительным директором фонда «Айастан»
- 19:51 Лукашенко лишил звания 80 бывших военнослужащих и силовиков
- 19:43 МИД Арцаха приветствует письмо 121 депутата Европарламента
- 18:58 Сирийские террористы-наемники приговорены к пожизненному заключению
- 18:51 Демократическая партия Калифорнии осуждает нападение Турции и Азербайджана на Арцах
- 18:24 Ара Айвазян провел телефонные переговоры с главами МИД Кыргызстана и Таджикистана
- 18:15 Российская авиакомпания «Победа» увеличивает количество рейсов в Армению
- 18:08 На армяно-азербайджанской государственной границе инцидентов не отмечено МО
- 18:04 Никол Пашинян сотрудничество ИТ сфер Армении и Казахстана считает интересным
- 17:58 Анонс мероприятий на 5 мая
- 17:54 Председатель ЦБ Армении рост цен на некоторые товары связал с ростом цен на мировом рынке
- 17:49 В Министерстве обороны Армении состоялось совещание
- 17:35 “Рому” возглавит Жозе Моуринью
- 17:30 Делегация Национального собрания Арцаха почтила память жертв Геноцида армян
- 17:27 Греческие СМИ объявили 24-часовую забастовку
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-05-21
- 17:24 Азиатские индексы - 04-05-21
- 17:01 Более 120 депутатов Европарламента требуют от Азербайджана возвратить всех армянских пленных
- 16:58 Председатель ЦБ прогнозирует определенный рост процентной ставки кредитования
- 16:57 Глава МИД Арцаха новую войну считает маловероятной
- 16:35 На конференции “Партнерство во имя Арцаха” обсуждались программы восстановления Арцаха
- 16:32 Карен Абрамян освобожден от должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении
- 16:28 В Турции ужесточат локдаун
19:27, 30.04.2021
Просмотрели 1371 раз Глава МИД Литвы сказал в Баку о признании Геноцида армян
19:12, 29.04.2021
Просмотрели 1174 раз Инцидент на армяно-азербайджанской границе
15:13, 01.05.2021
Просмотрели 1020 раз Мэр Феррары резко отреагировал на попытку посла Турции вмешаться в мероприятие к годовщине Геноцида
17:22, 01.05.2021
Просмотрели 860 раз Армения не давала согласия на участие представителя Азербайджана в заседании МПС ЕАЭС. Григорян
14:26, 27.04.2021
Просмотрели 822 раз ГСЧС Арцаха выступила с новым заявлением о подорвавшейся на мине машине с российскими миротворцами: ДОПОЛНЕНО