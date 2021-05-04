Председатель ЦБ Армении рост цен на некоторые товары связал с ростом цен на мировом рынке

После некоторой стабилизации цен на продукты питания на мировом рынке в марте, снова наблюдается инфляция, обусловленная оптимистичными ожиданиями экономического роста. Армения как страна-импортер также не может оставаться в стороне. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, касаясь роста цен в Армении на ряд продуктов питания.

“На мировом рынке примерно 80 процентов роста цен на нефть, 40 процентов роста цен на сахар. Мы, как небольшая страна-импортер, не можем игнорировать эти цены. Другими словами, у нас нет отечественного производства, которое направлено исключительно на удовлетворение потребностей внутреннего потребителя. Поэтому мы, как страна-импортер, импортируем и инфляцию. Когда мы говорим, что инфляция обусловлена факторами предложения, мы имеем в виду именно это”, - сказал Галстян, добавив, что к этому добавляются и определенные колебания обменного курса.

Галстян отметил, что в марте на мировом рынке произошла определенная стабилизация цен. “Но сейчас мировой рынок снова растет, прежде всего из-за оптимистичных ожиданий экономического роста в европейских странах и США. После преодоления пандемии люди и эксперты ожидают, что экономика начнет расти быстрее, появится некоторый спрос, который приведет и к росту цен”, - сказал председатель Центробанка.

Он заверил, что политика ЦБ старается выказывать взвешенный подход, донести до потребителей главный сигнал, что в краткосрочной перспективе может быть некоторое повышение цен, но ЦБ со всеми своими инструментами приведет инфляцию к целевой мишени. Мы пытаемся балансировать это. Мы можем сдерживать инфляцию, но мы не должны сдерживать ее настолько, чтобы у нас произошел экономический спад, после которого мы не сможем восстановиться. Поэтому посредством этого балансирования мы стараемся выйти на уровень, который в среднесрочной перспективе удовлетворит и нас, и общество”, - заверил Галстян.

Он отметил, что повышая ставку рефинансирования, они заверяют, что ЦБ на своей позиции и может управлять инфляцией. “Даже если в этом году инфляция окажется выше нашей цели, мы определенно и однозначно вернемся к нашей цели в результате политики, проводимой в другие годы. Мы выполним обещание, данное нашему обществу”, - заверил председатель ЦБ.

Совет Центрального банка по-прежнему ожидает инфляционного воздействия на экономику Армении со стороны внешнего сектора. По мнению Совета, во внутренней экономике возникают определенные инфляционные эффекты. Однако ЦБ уверен, что 12-месячная инфляция после некоторого ускорения в краткосрочной перспективе, начнет постепенно снижаться, стабилизировавшись около целевого показателя 4%.