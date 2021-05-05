Распространенность COVID-19 среди детей сохраняется, активны и другие инфекции

Среди подтвержденных случаев COVID-19 в Армении детская инфицированность составляет 4-4,5%. В беседе с Арменпресс советник Минздрава Республики Армения по педиатрии Сергей Саргсян отметил, что с момента вспышки инфекции показатель, практически, всегда был одинаковым.

“По состоянию на 30 марта в Армении COVID-19 заразились около 8 500 детей. Это интересная тенденция. Среди подтвержденных за последний год случаев инфицированность детей составила 4-4,5%. Эта динамика сохраняется как в общем, так и по месяцам и годам. Особых пиков заражения среди детей у нас не было. Пик третьей волны COVID-19 в стране пришелся на март, но опять же количество заболевших среди детей в общей структуре составило 4,5%”, - сказал Сергей Саркисян. По его словам, в настоящее время в стране госпитализировано 20-25 детей с коронавирусной болезнью. Есть дети с пневмонией средней степени тяжести, но нет особо тяжелых больных. Пик госпитализаций детей был отмечен осенью прошлого года, когда количество детей, находящихся на лечении в стационарах, достигло 100.

В каких возрастных группах детей чаще встречается COVID-19?

Отвечая на этот вопрос, специалист отметил, что этот показатель одинаков во всех возрастных группах. Чуть больше случаев наблюдается у детей до года. Когда у малыша этого возраста бывает температура, внимания и тревоги требуется чуть больше. И госпитализаций детей этой возрастной группы, также бывает больше. Сергей Саргсян отметил, что динамика среди школьников прослеживается. Исследования показывают, что эта возрастная группа во многих случаях ничем не выделяется.

Что касается возможных последствий после коронавирусной болезни, которые часто встречаются у взрослых, Сергей Саргсян отметил, что общей тенденции в этом плане нет. У детей после болезни обычно не бывает осложнений.

“В случае с детьми, заболевшими COVID-19, могут быть единичные случаи последствий, в любом случае такой закономерности не наблюдалось, и трудно сказать, что будет дальше”, - сказал специалист.

Говоря о возможных вакцинациях среди детей, Сергей Саргсян отметил, что регулярные прививки среди детей пока не получили широкого распространения в мире. Если это будет сделано, то - поэтапно, хотя об этом мало сообщений.

“В Армении в этой возрастной группе была зарегистрирована одна смерть, она в большей степени была из-за побочных эффектов. В старших возрастных группах мы видим, сколько смертей регистрируется ежедневно. Поэтому, если вакцина пока в ограниченном количестве, я думаю, что предпочтение следует отдавать тем группам, где больше случаев смерти”, - сказал он.

Из-за распространения COVID-19 другие инфекции остались вне поля зрения общественности. Эксперт отмечает, что в этот период активизировались и другие инфекции, в частности желудочно-кишечные и респираторные. По словам Сергея Саргсяна, это типично для весеннего сезона. Сейчас педиатрические учреждения перегружены. Специалист советует обратить внимание на меры профилактики: следить за детьми, проветривать помещения, соблюдать гигиену, при необходимости консультироваться с педиатром и не курить в присутствии ребенка.

Анна Гзирян