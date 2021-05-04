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В Министерстве обороны Армении состоялось совещание

В Министерстве обороны Армении состоялось совещание

4 мая в административном комплексе МО Армении состоялось совещание, в котором приняли участие начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян и заместитель министра обороны Арман Саргсян. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные со статусами, социальными гарантиями и уточнением льгот в системе МО.


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