“Рому” возглавит Жозе Моуринью

Главным тренером итальянской “Ромы” станет португальский специалист Жозе Моуринью.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт “Ромы” с Моуринью заключен до 30 июня 2024 года. Португальский специалист возглавит “Рому” до окончания сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянского футбольного клуба “Рома” Пауло Фонсека по окончании сезона покинет действующий клуб. Фонсека занимал пост главного тренера “Ромы” с июне 2019 года. У него был контракт 2 + 1.

19 апреля стало известно, что английский футбольный клуб “Тоттенхэм” уволил главного тренера команды Жозе Моуринью. Моуринью занял пост главного тренера “Тоттенхэма” полтора года назад. В прошлом сезоне “Тоттенхэм” в Премьер-лиге занял шестое место.

Моуринью свою футбольную карьеру начинал как игрок, но не имея серьезных успехов, продолжил работу в качестве тренера. После успешной карьеры помощника тренера в начале 1990-х он стал переводчиком Бобби Робсона, с которым он работал в португальских клубах “Sporting de Portugal” и “Porto” до переезда в Барселону, в Испанию. Он оставался в Каталонии и после ухода Бобби Робсона, чтобы работать со знаменитым тренером Луи ван Галом.

За свою тренерскую карьеру Моуринью проработал в “Порту”, “Челси”, “Интер”, “Реал Мадрид” и в “Манчестер Юнайтед”.