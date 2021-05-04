Делегация Национального собрания Арцаха почтила память жертв Геноцида армян

4 мая делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном, в сопровождении постоянного представителя Арцаха в Республике Армения Сергея Казаряна, начальника оперативного штаба правительства Республики Арцах, действующего в Республике Армения, Микаела Вирабяна посетила Мемориал Цицернакаберда, увековечивающего память жертв Геноцида армян 1915 года. Об этом Арменпресс сообщили в НС Республики Арцах.

В тот же день члены делегации посетили и воинский пантеон “Ераблур” и воздали дань памяти героям первому Арцахской войны 1991-1994 гг., Апрельской войны 2016 года и войны 2020 г.