Греческие СМИ объявили 24-часовую забастовку

Профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции проводят 4 мая 24-часовую забастовку в связи с 1 мая - международным днём памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права, социальную справедливость и мир, здоровье и безопасность. Решение о забастовке принял крупнейший журналистский профсоюз - Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и сотрудничающие с ним ассоциации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Поскольку Первомай пришёлся на нерабочий день - Великую субботу, первомайские акции трудящихся были перенесены.

Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая перенесен на вторник, 4 мая.

С шести утра 4 мая забастовка началась в большинстве средств массовой информации - печати, радио, интернета, в государственном и частном секторе, на общественном греческом телевидении ERT, В Афинском агентстве новостей АМНА, муниципальных радиостанциях, в генеральном секретариате информации и коммуникаций, пресс-службах министерств и ведомств.

Исключение сделано для журналистов, освещающих забастовку и информацию министерства здравоохранения о пандемии.

Профсоюз заявляет, что повседневная борьба за объективную и достоверную информацию граждан была и остается более сложной, но и более необходимой, чем когда-либо.

Во вторник забастовку проводит также крупнейший профсоюз работников частного сектора GSEE – Всеобщая конфедерация трудящихся Греции.

"Первомай - день забастовки, а не праздник!" - говорится в заявлении конфедерации.

Демонстрации GSEE не собирается проводить.

Основные забастовки и демонстрации пройдут 6 мая – их проводят коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ) и профсоюз работников государственного сектора ADEDY. В течение 24 часов будут бастовать моряки и служащие паромного сообщения - основного транспорта между островами Греции и материковой частью, работники метро, троллейбусов, трамваев.

Коммунистический профсоюз ПАМЕ призвал всех трудящихся прийти на митинг на центральной площади столицы - Синтагма, возле здания парламента, в 10 часов утра.

Традиционно профсоюз ПАМЕ отказывается проводить совместные акции с ADEDY и GSEE.