Председатель ЦБ прогнозирует определенный рост процентной ставки кредитования

Председатель Центрального банка Армении прогнозирует, что после решения о повышении ставки рефинансирования в определенной степени возрастет и процентная ставка кредитования. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как повлияет повышение ставки рефинансирования на процентные ставки по кредитам, сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

“Что касается нашего механизма передачи процентных ставок на другие процентные ставки, то мы видим, что механизм перевода в определенной степени уже работает. Мы видим, что на рынке есть рост процентных ставок по привлечению средств, что, естественно, приведет и к определенному росту процентной ставки кредитования”, - сказал Галстян.

Он добавил, что, однако, на данный момент, по сравнению с оценками ЦБ, объемы кредитования более прогрессивны.

Говоря об активах, Галстян отметил, что их число координирует примерно 7%. Естественно, для потребительских кредитов проценты больше, чем для бизнес или сельскохозяйственных кредитов”, - отметил председатель ЦБ.

Совет Центрального банка Армении на заседании 4 мая принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, установив 6,0%.