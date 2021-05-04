Арцахская епархия призвала осудить пагубные для культуры действия Азербайджана

Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви решительно осудила снос купола церкви Святого Христа Спасителя Казанчецоц в Шуши, совершенный Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Арцахской епархией ААЦ.

“Заметно, что Азербайджан прилагает все усилия для полного искоренения армянского духовного и культурного наследия на территории Арцаха, предпринимая безуспешные попытки стереть следы армянского христианского наследия из Арцаха под пеленой обновления. Мы призываем международное сообщество осудить эту деструктивную деятельность Азербайджана и предпринять шаги, чтобы остановить этот деструктивный процесс”, - заявила епархия Арцаха.