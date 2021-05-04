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Арцахская епархия призвала осудить пагубные для культуры действия Азербайджана

Арцахская епархия призвала осудить пагубные для культуры действия Азербайджана

Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви решительно осудила снос купола церкви Святого Христа Спасителя Казанчецоц в Шуши, совершенный Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Арцахской епархией ААЦ.

“Заметно, что Азербайджан прилагает все усилия для полного искоренения армянского духовного и культурного наследия на территории Арцаха, предпринимая безуспешные попытки стереть следы армянского христианского наследия из Арцаха под пеленой обновления. Мы призываем международное сообщество осудить эту деструктивную деятельность Азербайджана и предпринять шаги, чтобы остановить этот деструктивный процесс”, - заявила епархия Арцаха.


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