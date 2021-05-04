12-месячная инфляция после ускорения в краткосрочной перспективе постепенно снизится: прогноз ЦБ

Совет Центрального банка Армении прогнозирует инфляционные воздействия на армянскую экономику со стороны внешней и внутренней экономики, но 12-месячная инфляция после определенного ускорения в краткосрочной перспективе начнет постепенно снижаться. И стабилизируется в пределах целевого показателя - 4%. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, представив пресс-релиз, подготовленный по итогам заседания правления.

Галстян напомнил, что в 2021 году на заседании 4 мая Совет ЦБ принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 6,0%.

“В марте 2021 г. инфляция составила 1,0%, против 0,5% того же месяца предыдущего года, и в этом случае 12-месячная инфляция увеличилась до 5,8%. 12-месячная нормальная инфляция ускорилась на столько же, составив в конце марта 6,6%”, - сказал Галстян.

Он отметил, что в первой половине 2021 года в основных странах-партнерах Армении тенденции экономической активности и спроса - тенденции восстановления регистрируются быстрее, чем ожидалось. Что обусловлено реализацией политики стимулирования с определенными положительными результатами использования коронавирусных вакцин. В связи с позитивными ожиданиями восстановления мирового спроса под влиянием ряда факторов на международных продовольственных рынках продолжают наблюдаться высокие инфляционные процессы, что также отражается и в возникновении более высокого, чем ожидалось, уровня инфляции.

“В такой ситуации Совет ЦБ продолжает ожидать инфляционного воздействия на экономику Армении со стороны внешнего сектора. Динамика экономической активности в первом квартале 2021 года указывает на более позитивные экономические тенденции, чем предыдущие прогнозы Центрального банка. С увеличением мирового спроса на денежные переводы, а также из-за более позитивных изменений в кредитовании совокупный спрос будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, но все равно останется слабым”, - сказал Галстян.

В то же время, по мнению ЦБ, неопределенность, связанная с будущим ходом инфляции в обществе, в некоторой степени увеличила инфляционные ожидания. В результате, по оценке Совета, во внутренней экономике проявляются некоторые инфляционные эффекты. “Принимая во внимание текущую макроэкономическую ситуацию, ожидаемые инфляционные эффекты от внешней и армянской экономик, Совет ЦБ считает, что необходимо постепенно начать нейтрализовывать стимулирующую позицию, и считает целесообразным повышение политической процентной ставки. Совет согласен с тем, что в ближайшем будущем эта денежно-кредитная политика будет последовательной в нейтрализации рисков ускорения инфляционных ожиданий, без ущерба для восстановления внутреннего спроса в максимально возможной степени. В таких условиях прогнозируется, что 12-месячная инфляция после определенного ускорения в краткосрочном секторе, начнет постепенно снижаться и в прогнозируемом горизонте стабилизируется в пределах целевых 4% ”, - сказал председатель ЦБ.

Совет ЦБ считает, что по части экономических перспектив риски отклонения инфляции от прогнозируемого среднесрочного курса в условиях неопределенности сбалансированы, и в случае их проявления он готов отреагировать соответствующим образом и обеспечить реализацию цели стабильности цен.