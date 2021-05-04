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Правительство Армении предлагает внести дополнения в Закон “О беженцах и убежище”

Правительство Армении предлагает внести дополнения в Закон “О беженцах и убежище”

Национальное собрание Армении обсудило во втором чтении пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О беженцах и убежище” и в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения. Как передает «Арменпресс», пакет представил начальник миграционной службы Министерства территориального управления и инфраструктур Армен Казарян.

Проектом уточняются процедуры рассмотрения заявлений о признании беженцами лиц, содержавшихся в неволе, обжалования принятых негативных решений, также устанавливаются четкие и прогнозируемые сроки.

 Армен Казарян отметил, что в 2018 году для получения убежища в Армении обратились 218 человек, в 2019 году - 247, а в 2020 году - 207.


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