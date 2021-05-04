В Евросоюзе начали оценку китайской вакцины от коронавируса Vero Cell

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало изучение по процедуре постепенной экспертизы (rolling review) китайской вакцины от коронавируса Vero Cell, говорится в сообщении агентства.

"Комитет EMA по лекарствам для человека начал процесс rolling review по вакцине от COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated, разработанной Sinovac Life Sciences", - говорится в релизе.

Решение о начале этой оценки основано на предварительных результатах лабораторных исследований (доклинических данных) и клинических исследований, которые предполагают, что вакцина вызывает выработку антител, нацеленных на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и может помочь защитить от болезни, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Регулятор ЕС оценит соответствие вакцины стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

Процедура rolling review - это инструмент, который EMA использует для ускорения оценки перспективного лекарства во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

В настоящее время по этой процедуре оцениваются ещё три вакцины: российская Sputnik V, а также CVnCoV от CureVac, NVX-CoV2373 от Novavax.

Сейчас централизовано по всему ЕС разрешено применять четыре препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки для всего ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK и немецкой CureVac.