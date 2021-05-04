Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

В Доме-музее Арама Хачатуряна будет выставлена посмертная маска композитора

В Доме-музее Арама Хачатуряна будет выставлена посмертная маска композитора

Отныне в Доме-музее Арама Хачатуряна можно увидеть посмертную маску великого композитора, автором которой является академик Российской академии художеств, народный художник СССР и Армянской ССР, лауреат Государственной премии СССР Никогос Никогосян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Дом-музей композитора.

Между композитором Арамом Хачатряном и Никогосом Никогосяном была давняя дружба. Узная о смерти своего большого друга, Никогос Никогосян счел своим долгом создать посмертную маску композитора.

Дом-музей знал об этом и, зная, что маска все еще находится в мастерской скульптора, старался приобрести ее как экспонат, имеющий двойную ценность, и как маску маэстро, и как работу выдающегося скульптора. Она вызвала бы большой интерес.

После смерти скульптора, по счастливой случайности, трио им. Арама Хачатуряна выступало в концертном зале художественной галереи  “Nico Art Gallery”. Пианистка трио, директор Дома-музея Арама Хачатуряна Армине Григорян встретилась с директором галереи, дочерью скульптора Гаяне Никогосян. И они пришли к согласию перевезти эту маску в Ереван и хранить ее в Доме-музее.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации