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Армен Саркисян с президентом ФИДЕ обсудил перспективы развития шахмат в Армении

Армен Саркисян с президентом ФИДЕ обсудил перспективы развития шахмат в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял президента Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ), председателя Фонда “Сколково” Аркадия Дворковича. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития шахмат в Армении. Были упомянуты богатые шахматные традиции нашей страны и важность их сохранения и развития.

На встрече также были затронуты возможности сотрудничества с Международным научно-образовательным центром “Сколково” в рамках президентской инициативы ATOM.


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