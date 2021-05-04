Армен Саркисян с президентом ФИДЕ обсудил перспективы развития шахмат в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял президента Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ), председателя Фонда “Сколково” Аркадия Дворковича. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития шахмат в Армении. Были упомянуты богатые шахматные традиции нашей страны и важность их сохранения и развития.

На встрече также были затронуты возможности сотрудничества с Международным научно-образовательным центром “Сколково” в рамках президентской инициативы ATOM.