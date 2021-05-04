Армен Саркисян с президентом ФИДЕ обсудил перспективы развития шахмат в Армении
15:23, 4 Май, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян принял президента Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ), председателя Фонда “Сколково” Аркадия Дворковича. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития шахмат в Армении. Были упомянуты богатые шахматные традиции нашей страны и важность их сохранения и развития.
На встрече также были затронуты возможности сотрудничества с Международным научно-образовательным центром “Сколково” в рамках президентской инициативы ATOM.
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