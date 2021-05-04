Государственный камерный оркестр Армении выступит под руководством дирижера Виктории Добровольской

7 мая Государственный камерный оркестр Армении даст концерт под управлением дирижера Виктории Добровольской (Россия), который состоится в Доме камерной музыки имени Комитаса. В качестве солистки выступит скрипачка Елизавета Глазунова (Россия).

Как сообщает «Арменпресс», прозвучат произведения В. А. Моцарта, П. и. Чайковского, Д. Д. Шостаковича.

Виктория Добровольская - лауреат Всероссийского музыкального конкурса (Москва, 2015). С 2011 года она руководила различными оркестрами и хорами, в том числе и оперными гала-концертами, проходившими в Республиканском театре Карелии, серией концертов Молодежного симфонического оркестра Санкт-Петербурга. В 2011 году была дирижером хора и оркестра Музыкального колледжа Деджо в Южной Корее. С 2013 года была дирижером студийного хора Санкт-Петербургской консерватории. С ноября 2017 года - художественный руководитель и главный дирижер Международного оркестра Харбинской консерватории (Китай). Она гастролировала с различными оркестрами по городам Китая и записывалась для Центрального телевидения Пекина.