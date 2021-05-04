В продажу поступит роман Ашота Агабабяна “Властелин тайн”

Роман писателя Ашота Агабабяна “Властелин тайн” поступит в продажу с 6 мая.

Как передает «Арменпресс», в книге впервые рассказывается о жизни легендарного разведчика госбезопасности СССР XX века, генерал-майора Ивана (Ованнеса) Агаянца, о котором нельзя было писать целых 80 лет.

Книга поступит в продажу в 13:00 в головном магазине книжной фирмы “Букинист” по адресу пр. Маштоца 20. Только с 13:00 по 19:00 книгу можно приобрести со скидкой в 20%, причем с автографом автора. В это время автор будет в книжном магазине.

Ашот Агабабян известен читателю своими бестселлерами “Резидент”, “Одинокий”, “Ловушка”, которые были переизданы 8 раз, переведены на русский, английский и персидский языки.